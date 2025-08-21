Budbergytė: aby spełnić postulaty „chłopów”, potrzeba niemal miliarda euro

„Te propozycje będą kosztować budżet publiczny. To dobre intencje, ale skąd wziąć pieniądze? Prawie miliard euro. Kiedy potrzeba środków na obronność, inne kwestie, które od dawna są zaplanowane i uwzględnione w planach socjaldemokratów” – w wywiadzie dla radia LRT powiedziała zastępca przewodniczącego LSDP, Rasa Budbergytė.

„Chłopi” proponują większe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza wielodzietnych, podwyższenie pensji oraz zwiększenie finansowania dróg.

Zgodnie z R. Budbergytė, wyjaśnienia LVŽS dotyczące tego, skąd miałyby pochodzić fundusze na realizację ich pomysłów, nie były konkretne.

„Odpowiedzi ze strony rolników są bardzo niejasne – twierdzą, że zwiększą konsumpcję. I wtedy budżet napełni się w jakiś cudowny sposób tymi środkami publicznymi? To nie jest takie proste. Państwo nie może się zadłużać bez końca” – powiedziała socjaldemokratka.

Z jej słów wynika, że „chłopi” „stanowczo trzymali się swoich pozycji” podczas negocjacji.

LSDP prowadzi obecnie rozmowy koalicyjne z dotychczasowymi partnerami: „Świt nad Niemnem” oraz LVŽS, a także z politykami „rolników” pracującymi w frakcji Sejmu.

Wspólną frakcję tworzy sześciu przedstawicieli LVŽS, dwóch parlamentarzystów wybranych na listach tej partii, ale niezależnych od „chłopów” – Ignas Vėgėlė i Rimas Jonas Jankūnas – oraz trzej przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Po środowych negocjacjach koalicyjnych socjaldemokratów, „chłopów” i „Świtu nad Niemnem” lider tej partii, Remigijus Žemaitatis, zauważył, że poglądy polityków w sprawie większości punktów z 41-punktowej listy zaproponowanej przez „chłopów” były zgodne.