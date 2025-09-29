Boris Pistorius odwiedzi Litwę. Zostanie otwarty plac wsparcia dla niemieckich wojsk w Rukli

Park logistyczny powstał w Rukli, w rejonie janowskim, na terenie dawnego parku technicznego. Jest to baza służąca do obsługi i przechowywania sprzętu wojskowego, przeznaczona dla niemieckiej brygady i wielonarodowej grupy bojowej NATO.

Zgodnie z danymi KAM, na terenie o powierzchni prawie 20 ha zbudowano ponad 15 tys. m² budynków – warsztaty remontowe, pomieszczenia administracyjne, magazyny oraz inne istotne budynki logistyczne – a także ponad 120 tys. m² twardych nawierzchni i dróg.

Ponadto zmodernizowano sieć dróg, zbudowane nowe sieci inżynieryjne, a na potrzeby parku logistycznego zainstalowano elektrownię słoneczną, wprowadzono zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne.

Projekt jest finansowany przez Berlin, a jego realizacją zajmowała się niemiecka firma z podwykonawcami – 15 litewskimi firmami budowlanymi. Projekt zrealizowano przez NATO Support and Procurement Agency (Agencję Wsparcia i Zamówień NATO).

Redakcja ZW.LT przypomina, że, Berlin planuje rozmieszczenie brygady liczącej 4–5 tys. żołnierzy na Litwie do końca 2027 roku, a kraj przyjmujący zobowiązał się przygotować odpowiednią infrastrukturę.

Większość brygady zostanie ulokowana na poligonie Rūdninkai w rejonie Święcian. W Rukli, w rejonie Jonavos, Niemcy zamierzają rozmieszczać jednostki inżynieryjne i wywiadowcze, a nie bojowe.

Berlin zaznaczył, że tempo przenoszenia brygady będzie zależało od przygotowania Litwy do przyjęcia żołnierzy i ich rodzin, zapewniając im odpowiednie warunki.

Według litewskiego resortu ochrony kraju, inwestycje w niezbędną infrastrukturę wojskową i treningową dla brygady mogą wynieść łącznie około 800 mln euro.