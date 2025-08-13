Znad Wilii
  • Litwa
  • 13 sierpnia, 2025 18:00

„Bolt” rozszerza działalność na cztery kolejne litewskie miasta

Estońska firma „Bolt”, oferująca przewozy pasażerskie, a także wynajem rowerów elektrycznych i hulajnóg, ogłosiła w środę, że wchodzi na rynek czterech kolejnych litewskich miast – Płungiany (Plungė), Elektren, Birsztan i Molat.

zw.lt/BNS
„Bolt” rozszerza działalność na cztery kolejne litewskie miasta

fot. Irmantas Gelūnas/BNS.

Jak poinformował kierownik działu przewozów „Bolt” na Litwie Laimonas Jakštis, decyzja o inwestycji wynika z rosnącego zainteresowania usługami firmy nie tylko w dużych ośrodkach, ale również w mniejszych miejscowościach.

– „Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców Litwy miało większy wybór sposobów wygodnego poruszania się po swoim mieście” – podkreślił L. Jakštis w komunikacie.

Pojedyncze kursy w Płungianach, Elektrenach, Birsztanach i Molatach odbywały się już wcześniej, jednak od teraz „Bolt” będzie w tych miastach działać w pełnym zakresie usług.

PODCASTY I GALERIE