„Bolt” rozszerza działalność na cztery kolejne litewskie miasta

Jak poinformował kierownik działu przewozów „Bolt” na Litwie Laimonas Jakštis, decyzja o inwestycji wynika z rosnącego zainteresowania usługami firmy nie tylko w dużych ośrodkach, ale również w mniejszych miejscowościach.

– „Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców Litwy miało większy wybór sposobów wygodnego poruszania się po swoim mieście” – podkreślił L. Jakštis w komunikacie.

Pojedyncze kursy w Płungianach, Elektrenach, Birsztanach i Molatach odbywały się już wcześniej, jednak od teraz „Bolt” będzie w tych miastach działać w pełnym zakresie usług.