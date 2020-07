Błędy w arkuszach egzaminacyjnych. Czy egzamin maturalny układają fachowcy?

,,Skoro już maturzyści zdają egzamin państwowy z matematyki, to niechże przynajmniej zadanie egzaminacyjne będzie poprawne językowo i nie wprowadza ucznia w błąd” – grzmią rozwścieczeni rodzice, przejęci sytuacją na tegorocznej maturze.

Na dzisiejszym egzaminie maturalnym z matematyki uczniowie w szkołach z polskim i rosyjskim językiem nauczania otrzymali zadania z niepoprawnym tłumaczeniem. W matematyce zmienia to istotę całego rozwiązywania zadania.

,,Lygiakraštis trikampis” przetłumaczono jako ,,trójkąt prostokątny”, a miało być ,,trójkąt równoboczny”. ,,Tłumaczenie przecież miało pomóc, a nie utrudnić zadanie. Taki błąd wkradł się do zadania na 3 punkty, dzięki któremu można było zyskać lepszą ocenę” – mówi zdenerwowany Marcin.

Chciałoby się powiedzieć, że inteligentny uczeń rafy ominie, jednak w tym przypadku niestety nie. Ogromny stres, brak czasu, bo zadania są bardzo trudne – to wszystko wprawia uczniów w jeszcze większe zakłopotanie. Czy nad arkuszami rzeczywiście pracują fachowcy?

Czy koronawirus niestraszny?

Kwestie bezpieczeństwa również pozostawiają wiele do życzenia. Po egzaminie ok. 40 maturzystów stało przy szatni po odbiór komórek, nie przestrzegając żadnej odległości. ,,Na egzaminach również nikt nie ma maseczki, rękawic jednorazowych, nawet deklaracji o zdrowiu nikt nie sprawdza. Jedynie ławki są ustawione co dwa metry” – sami maturzyści nie kryją zaskoczenia.