Biskupi apelują o świętowanie Wielkanocy za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu

vdu

„Takie zmiany – odwołanie Mszy św. z udziałem wiernych – to akt miłości do bliźniego. Z tej miłości musimy chronić jeden drugiego, abyśmy nie zachorowali” – powiedział w piątek arcybiskup Gintaras Grušas.

„Udział we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji czy Internetu – to jeden ze sposobów ochrony (…) Zapraszamy do modlitwy przez cały ten okres, szczególnie podczas Tryduum Paschalnego” – powiedział.

„Stolica Apostolska poinformowała, że ktoś sugerował, że te święta powinny zostać przeniesione. Uważamy jednak, że są to święta, których nie można przenieść” – powiedział Grušas.

Konferencja Episkopatu Litwy odwołała Msze z udziałem wiernych, a na Wielkanoc biskupi odmówią przestrzegania pewnych tradycji podczas Wielkiego Tygodnia.

W Wielki Czwartek zwykle jest wspominana Ostatnia Wieczerza. Częścią liturgii tego dnia jest mycie stóp. W tym roku ta część będzie pomijana.

Z powodu kwarantanny zostaje przełożony tradycyjny chrzest osób dorosłych i inne sakramenty. Ludzie są zachęcani pójść do spowiedzi po kwarantannie.

Arcybiskup Grušas dodał, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla wiernych.

„Chociaż w poranek Wielkanocny nie będzie procesji, dzwony będą biły o ósmej rano” – powiedział duchowny.

Dodał on, że kapłani wciąż przyjmują oddzielne prośby o Mszę św. Aby ją złożyć, nie powinni przychodzić do kościoła – mogą to zrobić drogą majlową.