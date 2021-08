Bilotaitė: do końca roku Litwa może zatrzymać 10 tys. nielegalnych migrantów

„Początkowo szacowaliśmy, że będzie ok. 8 tys. osób przybywających na Litwę nielegalnie, ale teraz widzimy, że do końca tego roku ta liczba mogłaby być znacznie większa – do 10 tys. osób. W przyszłym roku może przybyć jeszcze 5 tys. osób – powiedziała w poniedziałek minister.

W poniedziałek w Szkole Straży Granicznej w Miednikach Bilotaitė omówiła kwestie migracji z komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylvą Johansson.

W tym roku granicę przekroczyło prawie 4000 nielegalnych migrantów. Liczba ta jest ponad 40 razy wyższa niż w 2020 roku.