Bilans na dziś: 21 przypadków koronawirusa, 1 ciężki

vdu

„Wykonaliśmy ostatnio 72 badania, wynik trzech z nich był dodatni. Wszystkie trzy to tzw. przypadki wwiezione. Osoby zakażone są w młodym i średnim wieku. Nie należą do grupy ryzyka” – we wtorek, 17 marca podczas konferencji prasowej powiedział minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga.

Mer Kłajpedy Vytautas Grubliauskas poinformował we wtorek podczas posiedzenia samorządowej komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych, że zakażona 32-letnia kobieta wróciła z Włoch, natomiast młody mężczyzna był w Danii w tejże grupie, w której stwierdzono wcześniej obecność koronawirusa.

Klinik Santaros w Wilnie poinformowały, że hospitalizowany w Wilnie młody mężczyzna 16 marca wrócił z Czech na Litwę samochodem. Jeszcze przed podróżą, 11 marca, miał gorączkę. Zwrócił się do lekarzy we wtorek, 17 marca.

Ogółem na Litwie stwierdzono dotychczas 21 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym jeden ciężki. Pierwsza kobieta na Litwie, u której 28 lutego stwierdzono COVID-19, wyzdrowiała i 14 marca została wypisana ze szpitala.

Ministerstwo Ochrony Zdrowia przypomina, że od poniedziałku, 16 marca, osoby, które wróciły na Litwę z dowolnego kraju z zagranicy, uważane są za potencjalnie zakażone, jeżeli występuje u nich przynajmniej jeden z objawów ostrego zapalenia dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności). 14-dniowa samoizolacja jest dla nich obowiązkowa. Za nieprzestrzeganie wymogów grozi odpowiedzialność.