Białoruski dron na Litwie: instytucje poszukują miejsca upadku

„Odpowiednie instytucje aktualnie sprawdzają wersje dotyczące możliwego miejsca upadku obiektu i pracują w potencjalnych miejscach jego upadku” – poinformowało Ministerstwo Ochrony Kraju.

Zespół analizuje kilka możliwych scenariuszy w związku z incydentem, który wstrząsnął regionem.

Informacje z terenu

Jak podano wcześniej, o obecności drona nad Litwą mieszkańcy zostali powiadomieni za pomocą wiadomości, które w poniedziałek rano trafiły na ich telefony. Mieszkańcy zostali poinformowani, by w przypadku zauważenia drona nie podchodzić do niego i natychmiast powiadomić policję. Służby zostały powiadomione przez obywateli, którzy zaobserwowali drona lub usłyszeli go w powietrzu.

Dron poruszał się na wysokości około 200 metrów i ostatni raz był widziany w pobliżu Wilna. Choć nie ustalono jeszcze typu obiektu, odpowiednie instytucje wciąż analizują możliwe scenariusze.

Podjęte działania

„Mieszkańcy, którzy zauważą upadły dron, proszeni są o unikanie zbliżania się do niego i natychmiastowe powiadomienie policji” – głosił komunikat wysłany do obywateli.

Podobnie jak w przypadku poprzednich incydentów, służby bezpieczeństwa apelują o zachowanie ostrożności i współpracę z mundurowymi.

Drugi przypadek w tym miesiącu

To już drugi raz w tym miesiącu, kiedy odnotowano bezzałogowy obiekt wleciały na Litwę z Białorusi. Pierwszy incydent miał miejsce 10 lipca, kiedy to służby początkowo podejrzewały, że naruszenie przestrzeni powietrznej mogło być spowodowane przez dron „Shahed”, używany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Jednak po dokładniejszych analizach okazało się, że na terytorium Litwy wleciał rosyjski dron „Gerbera”, który wizualnie przypomina „Shaheda”. Dron „Gerbera” jest zaprojektowany w celu przełamywania obrony przeciwlotniczej, a jego zadaniem jest wprowadzenie w błąd systemów obrony powietrznej przeciwnika.