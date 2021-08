Białorusini nie dają migrantom cofnąć się na Białoruś

Portal 15min. opublikował nagranie, na którym widać jak wyposażeni w pałki, tarcze i hełmy funkcjonariusze białoruskich służb nie pozwalają wrócić grupie imigrantów i zachęcają ich do ruszenia w stronę Litwy.

Na nagraniu słychać też dialog między członkiem blokowanej grupki a funkcjonariuszami. Na jego prośbę prawdopodobnie o możliwość powrotu, słyszy „go back” – wracaj. Potem kolejny białoruski funkcjonariusz dodaje po rosyjsku: „Czego stoicie, idźcie. Oczywiście, że tam” i wskazuje drugą stronę granicy.

Według litewskiego portalu taka sytuacja miała miejsce w kilku punktach granicy. Najczęściej migranci są blokowani przez obie strony poi kilka godzin. A w jednym przypadku blokada trwała nawet dobę.

Vytautas Valentinavičius, białoruski rzecznik praw człowieka opisał na Facebooku swoje wrażenia z granicy litewsko-białoruskiej. Według jego relacji białoruscy pogranicznicy nie pozwalają zawrócić grupom migrantów próbujących przedostać się przez granicę. Wystrzeliwują flary oraz oddają w niebo serię z karabinów.

Jego zdaniem, jeśli Białoruś wyśle więcej takich grup, strona litewska może nie mieć wystarczających możliwości, by ich zawracać. Nazywa migrantów zakładnikami tej sytuacji.

Od 3 sierpnia Litwa odsyła grupy nielegalnych imigrantów bezpośrednio z granicy na Białoruś. W odpowiedzi na to 5 sierpnia Alaksandr Łukaszenka zarządził wzmożenie ochrony granicy tak by „żadna stopa nie wstąpiła na terytorium Białorusi z sąsiedniego kraju”. Białoruskie władze zareagowały na to oskarżeniami, jakoby Litwini znęcają się nad zatrzymanymi.

https://www.15min.lt/video/baltarusijos-pasienieciai-blokuoja-migrantu-grazinima-206472?jwsource=cl