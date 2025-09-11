Białoruś zwolniła 52 więźniów politycznych, w tym sześcioro obywateli Litwy

Państwowa białoruska agencja BiełTA podała, że Łukaszenka ułaskawił 14 cudzoziemców, w tym dwóch obywateli Polski. Sześć osób wśród pozostałych uwolnionych to obywatele Litwy, dwie – Łotwy, dwie – Niemiec, jedna osoba ma obywatelstwo Francji i również jedna – Wielkiej Brytanii.

Prezydent Gitanas Nausėda zaznaczył, że w rozmowach na temat zwolnień bezpośrednio uczestniczył prezydent USA Donald Trump.

„To, co się stało, jest ogromnym sukcesem dyplomatycznym Ameryki i nas wszystkich” – stwierdził Nausėda.

Wśród uwolnionych znalazła się obywatelka Litwy Elena Ramanauskienė, skazana w czerwcu ub.r. w Białorusi na 6 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. Według białoruskich mediów (m.in. afn.by, ONT) pracownica sanatorium „Belorus” w Druskienikach miała wielokrotnie przekazywać informacje o przyjeżdżających kuracjuszach, w tym wysokich urzędnikach białoruskich.

„Dołożyliśmy ogromnych starań, by doprowadzić do jej uwolnienia. Musimy troszczyć się o wszystkich obywateli Litwy, gdziekolwiek są” – powiedział Nausėda.

Pomoc dla uwolnionych i apel o ostrożność



Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że uwolnionym zapewniana jest opieka medyczna i inna niezbędna pomoc. Prezydent dziękował szefowi MSZ Kęstutisowi Budrysowi, dyplomatom i funkcjonariuszom służb zaangażowanym w operację. Jak przekazał, minister Budrys przy granicy litewsko-białoruskiej powitał zwolnionych i „gratulował odzyskania wolności”. Jednocześnie Nausėda przypomniał, że w Białorusi wciąż przebywa około tysiąca więźniów politycznych, w tym obywatele Litwy, i zaapelował do Litwinów, by bez konieczności nie podróżowali do Białorusi.

„Żadnych ‘wymian’ za sankcje” i doniesienia o „Belavii”



„Uwolnienie nie jest realizowane w zamian za zniesienie sankcji wobec Białorusi… o żadnych ‘wymianach’ ludzi za sankcje nie ma mowy” – podkreślił Nausėda.

Dodał, że politykę sankcyjną UE determinują przede wszystkim istnienie więźniów politycznych i inne przesłanki, dla których restrykcje wprowadzono.

Równocześnie białoruskie media, powołując się na przedstawiciela Białego Domu Johna Cole’a, poinformowały w czwartek o zniesieniu przez USA sankcji wobec linii lotniczych Belavia – decyzja miała zostać ogłoszona podczas spotkania z Alaksandrem Łukaszenką. Stany Zjednoczone od pewnego czasu prowadziły rozmowy z Mińskiem w sprawie uwolnienia osób różnych narodowości.

Kontekst: wcześniejsze zwolnienia



W czerwcu br. z białoruskich więzień wypuszczono 14 więźniów politycznych, w tym Siarhieja Cichanouskiego, który przyjechał na Litwę. W tamtej grupie nie było jednak obywateli Litwy; ówcześnie minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys zapewniał w rozmowie z „15min”, że trwają działania na rzecz powrotu litewskich obywateli do kraju.