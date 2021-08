Białoruś: przy granicy z Litwą zmarł imigrant. Mińsk oskarża Wilno

Portal belsat.eu potwierdza informację litewskiego europosła i pisze, że Białoruska Straż Graniczna poinformowała o śmierci młodego mężczyzny. Według niepotwierdzonych informacji został znaleziony przez mieszkańców jednej z wsi tuż przy granicy ciężko pobity.

Mężczyzna miał umrzeć mimo udzielonej pomocy. Nie wiadomo, czy próbował on wcześniej przekroczyć granicę. Litewska straż graniczna oświadczyła, że o incydencie dowiedziała się z mediów.

O sprawie poinformował, jako jeden z pierwszych, kanał Puł Pierwogo w komunikatorze Telegram, który jest związany ze służbą prasową Alaksandra Łukaszenki. Proreżimowe media zaczęły pisać, że „Litwini zabijają migrantów”, z kolei opozycyjne oskarżyły o zabójstwo białoruskie służby.

Kilka dni temu Vytautas Sinica ze Zjednoczenia Narodowego (Nacjonalinis susivienijimas) na swoim profilu na FB wzywał rząd do radykalnego rozwiązania sprawy nielegalnych migrantów przekraczających granicę z Białorusią. Wśród jego postulatów znalazło się wezwanie do strzelania nielegałów. Rimvydas Valatka, znany publicysta pisał wtedy, że to tylko kwestia czasu, gdy białoruskie służby zorganizują odpowiednią prowokację i oskarżą Litwę o zabijanie migrantów.