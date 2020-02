Białoruś: Incydent w Ostrowcu wspomniany przez VSD to pożar w wiadrze

vdu

„Nie doszło do uszkodzenia sprzętu ani konstrukcji budowlanych. Sprawcy i osoby odpowiedzialne zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Jeśli pożar doprowadzi do uszkodzenia sprzętu lub konstrukcji budowlanych, które mają wpływ na bezpieczeństwo elektrowni jądrowej, społeczeństwo zostanie poinformowane” – dodał polityk w wywiadzie dla gazety „Respublika”.

Michajuk powołał się na wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wedle których tego typu incydent nie wymagał natychmiastowego poinformowania opinii publicznej.

Jednocześnie przyznał, że ewentualne pretensje ze strony litewskich władz, dotyczące niewystarczająco szybkiego powiadomienia o incydencie, wynikają z faktu, iż pomiędzy obydwoma krajami nie zostały uzgodnione dokładne procedury informacyjne. Zdaniem Michajuka, Mińsk zaproponował Wilnu zestaw takowych procedur, ale Litwini mieli się do niego nie ustosunkować.

Michajuk – cytowany przez Interfax – przypomniał również, że na terenie podobnej elektrowni w Ignalinie dochodzi do podobnych incydentów, o których litewskie władze mają rzekomo nie informować. Z kolei Wilno utrzymuje, że to Mińsk ukrywa wiedzę na temat podobnych zdarzeń, które mają miejsce na terenie białoruskiej elektrowni.