Bezpłatne wizy elektroniczne do Kaliningradu

Aby otrzymać wizę elektroniczną, trzeba będzie wypełnić formularz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Należy to zrobić co najmniej cztery dni przed planowanym przyjazdem do Obwodu Kaliningradzkiego. Przy wypełnianiu formularza będzie wymagane także zdjęcie.

Po sprawdzeniu formularza informacja zostanie przesłana do punktów kontroli granicznej. O przyznaniu wizy elektronicznej wnioskodawca zostanie poinformowany nie później niż po upływie czterech dni.

Obywatel ubiegający się o wizę otrzyma numer identyfikacyjny, który podczas przekraczania granicy będzie musiał przedstawić razem z paszportem.

Obcokrajowiec, który otrzyma taką wizę, będzie musiał opuścić Rosję również z terytorium Obwodu Kaliningradziego.

Taki tryb będzie dostępny dla obywateli 50 państw. Rosjanie chcą w ten sposób zintensyfikowac turystykę w regionie. W 2018 roku Obwód Kaliningradzki odwiedziło 1,5 mln osób, do roku 2025 władze chcą tę liczbę podwoić.