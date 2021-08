Bezpłatne drukowanie paszportów możliwości w Rudominie i Niemenczynie

Paszporty możliwości będą drukowane w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino) w godz. 9.00-12.00, zaś w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie (ul. Święciańska 12, m. Niemenczyn) – w godz. 13.00-16.30.

Osoby, które przybędą do Rudomina bądź Niemenczyna w celu wydrukowania paszportu możliwości, będą musiały okazać swój dokument tożsamości.

Mieszkańcy, którzy nie korzystają z bankowości elektronicznej, w dalszym ciągu mogą nieodpłatnie uzyskać paszport możliwości w najbliższym oddziale Centrum Rejestrów. Osoby takie są obsługiwane bez uprzedniej rejestracji. Listę oddziałów Centrum Rejestrów można znaleźć tutaj.

Paszport możliwości mogą uzyskać osoby:

– które przyjęły dwie dawki szczepionek Pfizer bądź Moderna i po przyjęciu drugiej dawki minął co najmniej 1 tydzień;

– które przyjęły jednodawkową szczepionkę Janssen i po jej przyjęciu minęły co najmniej 2 tygodnie;

– które przyjęły dwie dawki szczepionki AstraZeneca i po przyjęciu pierwszej dawki minęły co najmniej 4 tygodnie i tuż po przyjęciu drugiej dawki;

– chorowały na COVID-19 i po przyjęciu pierwszej dawki dowolnej szczepionki minęły co najmniej 2 tygodnie;

– chorowały na COVID-19 i od pozytywnego testu minęło nie więcej niż 210 dni;

– mają negatywny wynik płatnego testu PCR, który jest ważny przez 48 godz. od pobrania próbki;

– mają pozytywny wynik testu na przeciwciała, który będzie ważny przez maksymalnie 60 dni.