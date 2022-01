Belaruskalij oświadczył, że będzie domagał się odszkodowania za zerwanie kontraktu z LTG

Koleje Litewskie potwierdzili BNS, że otrzymali pismo od Belaruskalij zobowiązujące ich do wypełnienia zobowiązań umownych.

„Firma białoruska oświadcza, że ​​w przypadku naruszenia umowy przez LTG zastrzega sobie prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania za poniesione straty, w tym strat bezpośrednich, oraz ewentualnego odszkodowania do bezpośrednich i pośrednich partnerów we wszystkich krajach świata. W liście nie wspomniano o rozmiarze pozwów i miejscu ich złożenia” – powiedział LTG w komentarzu do BNS.

Belaruskalij nie odpowiada na pytania BNS.

LTG 17 stycznia poinformowało, że ​​oficjalnie poinformowało Belaruskalij o decyzji rządu o rozwiązaniu umowy firmowej z dniem 1 lutego, a 18 stycznia poinformowano również, że wnioski o długoterminowy przewóz ładunków od 1 lutego nie będą omawiane.

Koleje Litewskie poinformowały, że przedłożyli dla nich zarówno kopię uchwały rządu z 12 stycznia, jak i konkluzję rządowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, że umowa z białoruskim producentem nawozów zagraża bezpieczeństwu kraju.

Rząd ma nadzieję, że jego decyzja pomoże zapobiec ogromnym stratom w przypadku pozwania od Białoruskalij.

Mantas Bartuška, były szef LTG, oświadczył, że zerwanie kontraktu z Belaruskalij groziłoby spółce setkami milionów euro w procesach sądowych, a nawet bankructwem.

W zeszłym tygodniu LTG otrzymało wnioski od trzech innych białoruskich firm o transport nawozów Belaruskalij. Zgłosili je Belintertrans, jeden z największych państwowych spedytorów w kraju, Belkali-Migao, którego współzałożycielem był Belaruskalij z chińską firmą Migao Corporation Ltd oraz Belorusskaya Kalinaja, spółka zależna Belaruskalij — ostatni chciał wozić już od 24 stycznia.

Razem proszą o wożeniu ilości nawozu, jaką Belaruskalij normalnie transportuje miesięcznie — około 1 miliona ton.

Z powodu wszystkich trzech wniosków LTG wystąpiło do rządowej komisji badającej transakcje spółek strategicznych.

Zgodnie z umową podpisaną w 2018 roku i obowiązującą do końca 2023 roku, LTG przewozi około 11 mln ton nawozu potasowego rocznie. Na mocy umowy można ją wypowiedzieć z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W ubiegłym roku, 8 grudnia, weszły w życie sankcje USA wobec Belaruskalij, ale nawozy nadal przechodzą przez Litwę. Sankcje USA i Belorusskaya Kalinaja, ogłoszone na początku grudnia zeszłego roku, wejdą w życie 1 kwietnia.