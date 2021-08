Będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19 – przede wszystkim dla lekarzy

„Według danych posiadanych przez kliniki Santara nie ma wątpliwości co do skuteczności szczepionki, wiemy tylko, że z czasem liczba przeciwciał zanika – po prostu nie ma stymulacji antygenowej i odporność zanika, więc prawdopodobnie będziemy musieli zostać ponownie zaszczepieni” – powiedziała profesor we wtorek na konferencji prasowej.

Według niej Ministerstwo Zdrowia prowadzi obecnie konsultacje z ekspertami w sprawie zaleceń dotyczących dodatkowej dawki szczepionki.

„Prawdopodobnie zalecenia dotkną przede wszystkim tych, którzy zostali zaszczepieni jako pierwsi i którzy potrzebują teraz ochrony, takich jak pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy domów opieki i niektóre inne grupy ludności” – powiedziała L. Jančorienė.

Według niej kwestia szczepionki wzmacniającej jest również podnoszona przez środowisko medyczne.

„Koledzy informują, że notują przypadki wśród pracowników nie tylko w naszym szpitalu, ale także w innych miastach i innych szpitalach. Dlatego inicjatywa pochodzi od samych pracowników – oczekują dodatkowego szczepienia ”- powiedziała lekarz.

Premier Ingrida Šimonytė poinformowała we wtorek, że szczepienie ludności kraju trzecią dawką szczepionki na koronawirusa powinno rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

Trzecia dawka powinna zostać podana minimum sześć miesięcy po drugiej.

Na początku sierpnia mała grupa pacjentów z obniżoną odpornością została już zaszczepiona trzecią dawką szczepionki. Są to osoby z chorobami onkohematologicznymi, dializowane lub po przeszczepieniu narządów, z chorobami autoimmunologicznymi podczas leczenia immunosupresyjnego.