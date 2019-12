Będzie Anna w litewskim paszporcie? Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Sądu Konstytucyjnego

vdu

Obecnie urzędy stanu cywilnego i wydziały migracji odmawiają rejestracji w dokumentach takich imion jak Anna, Leyla, Ellana, Estella, a chcący umieścić w dokumentach taką formę imienia muszą za każdym razem wkraczać na drogę sądową. Sądy z kolei formują praktykę przychylną dla pisowni tego rodzaju imion.

„Uważamy, że powstała dwuznaczna sytuacja, i nie jest dobrze, że zmuszamy naszych ludzi zwracać się do sądu i tylko wówczas z pomocą sądu otrzymują oni to, czego chcą. Zwrócimy się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie pisowni imion literami łacińskimi” – powiedział minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius.

W piątek w ministerstwie została zorganizowana dyskusja na ten temat – językoznawcy i społecznicy opowiadający się za litewską pisownią imion podkreślają konstytucyjny status państwowego języka litewskiego, a możliwą liberalizację pisowni uważają za zagrożenie dla języka.

Tymczasem specjaliści urzędów stanu cywilnego, obrońcy praw człowieka podkreślają, że obecne akty prawne ograniczają przewidziane w Konstytycji wolności osobiste na podstawie narodowości i języka, także prawo do swobodnego przemieszczania się. Nawołują oni do ustalenia konkretnych wyjątków, kiedy imiona w dokumentach tożsamości można byłoby zapisywać nie według zasad języka litewskiego.