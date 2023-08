Bałtycki łańcuch żywych rąk

23 sierpnia mijają 34 lata, odkąd mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii utworzyli wielokilometrowy żywy łańcuch od Wilna do Tallinna przez Rygę, aby w ten sposób podkreślić swoje dążenie do niepodległości. Długość Szlaku liczyła ok. 650 km. Symbolizował on wspólny los tych republik, które w rezultacie wspomnianego paktu utraciły niezależność, a niebawem i niepodległość.