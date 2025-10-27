Balony przemytnicze uderzają w reputację Litwy

– Jeśli nie potrafimy zagwarantować stabilności nawet tutaj, pojawiają się wątpliwości, czy możemy być wiarygodni przy realizacji długoterminowych projektów inwestycyjnych. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak wrażliwy i podatny jest nasz system logistyki i transportu – stwierdził Janulevičius w komunikacie.

Apel biznesu: szybka reakcja, jasne procedury, testy odporności

Szef LPK podkreśla, że potrzebne są nie tylko rozwiązania techniczne, ale i czytelna wola polityczna, aby zbudować systemową odporność na podobne zagrożenia. Wśród priorytetów wymienia:

szybką reakcję służb i instytucji,

scalony (centralny) system zarządzania informacją, który zapewni społeczeństwu i firmom wiarygodne dane w czasie rzeczywistym,

regularne testy zarządzania kryzysowego, pozwalające zawczasu identyfikować luki koordynacyjne.

Zdaniem Janulevičiusa powtarzające się incydenty zwiększają ryzyko planistyczne i obniżają zaufanie inwestorów. Jak wskazuje, w ciągu ostatnich pięciu lat wartość nowych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Litwie spadła ponad 16-krotnie, dlatego każdy epizod ujawniający słabość infrastruktury wydłuża okres niepewności związany z ryzykiem regionalnym.