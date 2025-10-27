Znad Wilii
  • 27 października, 2025 12:00

Balony przemytnicze uderzają w reputację Litwy

Po serii incydentów z balonami przemytniczymi, które w ubiegłym tygodniu czterokrotnie sparaliżowały pracę litewskich lotnisk, prezes Konfederacji Przemysłowców Litwy (LPK) Vidmantas Janulevičius ostrzega, że problem nie tylko zakłóca ruch lotniczy, ale w dłuższej perspektywie szkodzi wizerunkowi kraju i zniechęca inwestorów.

zw.lt/BNS
– Jeśli nie potrafimy zagwarantować stabilności nawet tutaj, pojawiają się wątpliwości, czy możemy być wiarygodni przy realizacji długoterminowych projektów inwestycyjnych. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak wrażliwy i podatny jest nasz system logistyki i transportu – stwierdził Janulevičius w komunikacie.

Apel biznesu: szybka reakcja, jasne procedury, testy odporności

Szef LPK podkreśla, że potrzebne są nie tylko rozwiązania techniczne, ale i czytelna wola polityczna, aby zbudować systemową odporność na podobne zagrożenia. Wśród priorytetów wymienia:

  • szybką reakcję służb i instytucji,
  • scalony (centralny) system zarządzania informacją, który zapewni społeczeństwu i firmom wiarygodne dane w czasie rzeczywistym,
  • regularne testy zarządzania kryzysowego, pozwalające zawczasu identyfikować luki koordynacyjne.

Zdaniem Janulevičiusa powtarzające się incydenty zwiększają ryzyko planistyczne i obniżają zaufanie inwestorów. Jak wskazuje, w ciągu ostatnich pięciu lat wartość nowych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Litwie spadła ponad 16-krotnie, dlatego każdy epizod ujawniający słabość infrastruktury wydłuża okres niepewności związany z ryzykiem regionalnym.

– Gdy zamknięcia przestrzeni powietrznej stają się regularne, niepewność planistyczna wyrządza biznesowi większą szkodę niż pojedyncze zakłócenie. Taka powtarzalna niestabilność tworzy długofalowe ryzyko reputacyjne i jednoznacznie zmniejsza atrakcyjność kraju w oczach inwestorów – ocenił.

