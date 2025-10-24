Balony meteorologiczne wstrzymały ruch lotniczy na lotniskach w Wilnie i Kownie

Na lotnisku w Wilnie opóźnionych zostało 24 loty: osiem przekierowano na inne lotniska, trzy odwołano, a 13 zostało opóźnionych. Na lotnisku w Kownie wpłynęło to na trzy loty: dwa przekierowano, jeden opóźniono.

Z powodu balonów wykorzystywanych do przemytu, po raz drugi w tym tygodniu, zamknięto punkty graniczne w Święcianach i Medininkach z Białorusią, do soboty do godziny 12:00.

Z danych Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że zarejestrowano kilka dziesiątek punktów nawigacyjnych wskazujących na obiekty w powietrzu.

W Wilnie wpływ miały to na cztery, a w Kownie na trzy loty.

Jak poinformowała policja okręgowa w Wilnie, otrzymano informacje o tym, że w powietrzu znajduje się „nie jeden” balon.

O godzinie 21:30 doradca Państwowej Straży Granicznej Giedrius Mišutis powiedział BNS, że żaden balon jeszcze nie został przechwycony.

Policja okręgowa w Wilnie również nie miała żadnych informacji o lądowaniu balonów.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w tym tygodniu na Litwę przyleciało już kilka dziesiątek kontrabandowych balonów, co miało miejsce w nocy z wtorku na środę.

Z powodu tych zdarzeń zakłócony został ruch na lotnisku w Wilnie, co wpłynęło na około 30 lotów i 4 tys. pasażerów, a także tymczasowo zamknięto punkty kontrolne na granicy.