Ažubalis o ustawie o mniejszościach narodowych: z Konstytucją są co najmniej trzy sprzeczności

Obecna sytuacja, zdaniem Audroniusa Ažubalisa, reprezentującego największą rządzącą partię koalicyjną Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci Litewscy (TS-LKD), przypomina dziwną taktykę cieni i mgły.

„Dziwną taktyką jest mówienie o tym, czego nie ma i czego jeszcze nie przedstawiono. Po raz pierwszy mam do czynienia z taką taktyką polityczną. Nie wiem, co to przyniesie inicjatorom.

Nie widzę nic złego w zgłaszaniu projektów do Sejmu. Z drugiej strony, przed wiosenną sesją było tak wiele rozmów. To była polityczna taktyka mgły i cieni – mówiono, że to robimy, ale nikt nie widział, co się dzieje. Dowiedzenie się było możliwe z nieoficjalnych źródeł.”- powiedział Ažubalis dla Delfi.lt.

Bardzo dyskusyjną inicjatywą jest m. in. planowana na wiosennej sesji Partii Wolności ustawa o mniejszościach narodowych. Chociaż ustawa nie została jeszcze zarejestrowana w parlamencie ani nie została przedstawiona oficjalna wersja, w sferze publicznej mówi się, że ustawa o mniejszościach narodowych przewiduje wprowadzenie dwujęzycznych tablic nazw ulic. Jednocześnie pożądane jest zezwolenie na pisanie wniosków w językach innych niż litewskie w samorządach lub starostwach.

„Od 2010. Litwa nie ma ustawy o mniejszościach narodowych. Chociaż mamy ratyfikowaną i ważną Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, rozporządzenie pozostawia państwom członkowskim dużą swobodę decydowania, w jakim zakresie ma zastosowanie jeden lub drugi artykuł. Ratyfikowana Konwencja głosi, że nazwy miejscowości i ulic mogą być napisane w języku mniejszości narodowej, obok języka państwowego. Litwa musi zdecydować, czym jest „terytorium tradycyjnie zamieszkane przez duże mniejszości narodowe” oraz czym są „tradycyjne nazwy”. Zdecydować ma również o tym, gdzie jest prawo do porozumiewania się w języku ojczystym z władzami administracyjnymi.

Nie mniej ważne jest to, że ustawa ta definiuje również pojęcia mniejszości narodowej, wspólnoty narodowej, przewiduje kolejność, w jakiej osoba wiodąca mogłaby zmienić lub odnotować akt narodowościowy, obowiązek państwa w zakresie edukacji mniejszości narodowych i życia kulturalnego” – wypowiedziała się jedna z inicjatorek ustawy, minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

„To dzielący, prowokacyjny projekt, który nie przyniósłby nic dobrego ani wspólnotom narodowym, ani naszemu tytułowemu narodowi. Wiele rzeczy zostało dodanych, pomieszanych, ugruntowanych, nie mówiąc już o tym, że z Konstytucją są co najmniej trzy sprzeczności – powiedział Ažubalis.

Członek TS-LKD Ažubalis wskazał na możliwe sprzeczności planowanego projektu ustawy z Konstytucją. Przede wszystkim, jego zdaniem, konstytucja jest ignorowana, ponieważ dotyczy mniejszości narodowych.

„Na Litwie nie ma mniejszości narodowych, a jeśli są, jest ich kilka – Karaimowie, Tatarzy. Nasza Konstytucja mówi bardzo jasno: chodzi o wspólnoty narodowe – zaznaczył.

Druga sprzeczność wymieniona przez posła na Sejm dotyczy języka państwowego.

„Podejmowane są próby odmowy statusu języka państwowego poprzez nadanie innym językom wspólnot narodowych prawa do używania w życiu publicznym. Jest jasne, że jeśli chodzi o rzeczy, związane z państwem, usługi świadczone przez państwo – może być używany wyłącznie język litewski.

Równocześnie naruszana jest równość jednostek ze względu na narodowość, próbując wyodrębnić niektóre szkoły wspólnot etnicznych poprzez nadanie im uprzywilejowanego, a może wręcz przeciwnie, dyskryminującego statusu. Mam na myśli kontynuację ułatwionego egzaminu z języka państwowego. Moim zdaniem to dyskryminacja. Mówimy, że nie można równo oceniać wiedzy przedstawicieli społeczności etnicznych, że nie potrafią oni nauczyć się języka litewskiego. Myślę, że jest tu wyraźna dyskryminacja.