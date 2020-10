AWPL-ZChR zwraca się do Prezydenta i Sejmu o unieważnienie wyników wyborów

„Zwróciliśmy się w sprawie okręgu wielomandatowego oraz okręgu Ponary- Grzegorzewo – w sprawie dwóch miejsc” – powiedział dla BNS lider partii Waldemar Tomaszewski.

Według ordynacji wyborczej, Prezydent i Sejm po otrzymaniu skargi mogą w ciągu 48 godzin zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naruszenia ordynacji wyborczej do Sejmu. Ten z kolei ocenia czy doszło do naruszeń. W przypadku stwierdzenia, że ​​naruszenia były poważne i miały istotny wpływ na wyniki wyborów, decyzję o unieważnieniu wyników lub ustaleniu rzeczywistych wyników ostatecznych podejmuje Sejm.

W połowie października AWPL-ZChR zwróciła się do Głównej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyników wyborów do Sejmu w wielomandatowym okręgu wyborczym z powodu poważnych naruszeń.

Następnie partia zwróciła się do Litewskiego Głównego Sądu Administracyjnego o unieważnienie wyników w okręgu Ponary-Grygiszki. Sąd odrzucił skargę.

W wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 4,80 proc. głosów oraz nie przekroczyła 5 proc. progu wyborczego.