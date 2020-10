AWPL-ZChR żąda unieważnienia wyników wyborów do Sejmu

Jak zaznaczył lider AWPL-AChR Waldemar Tomaszewski podczas konferencji prasowej w Sejmie, wątpliwości co do uczciwości wyborów budzi reklama ukryta podczas kampanii wyborczej i ukrywanie źródeł finansowania przez konkurentów, m.in. wydawanie gazety, której źródła finansowania nie są wiadome.

Zdaniem W. Tomaszewskiego, została naruszona Ustawa o finansowaniu i kontroli finansowania kampanii politycznych.

W. Tomaszewski zamierza w tej sprawie zwrócić się do Służby ds. Badań Przestępstw Finansowych i ubolewa, że GKW nie zabrała się jeszcze oficjalnie do rozpatrywania danych przypadków, a dopiero zamierza to uczynić w niedzielę podczas specjalnego posiedzenia. Europoseł żąda również powołania grupy roboczej ds. legalności wyborów.

Obecny podczas konferencji prasowej przedstawiciel GKW Valdemar Urban potwierdził, że naruszenia zgłoszone przez W. Tomaszewskiego zostaną rozpatrzone w najbliższą niedzielę.

AWPL-ZWChR w wyborach sejmowych w 2020 r. zdobyła 4,82 proc. głosów wyborców.