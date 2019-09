AWPL-ZChR sprzeciwia się mniejszemu wzrostowi pieniędzy na dziecko

vdu

Lider rządzącej partii chłopów Ramūnas Karbauskis po spotkaniu z premierem zapewnił, że, w sprawie zwiększenia świadczeń na dzieci jeszcze będą odbywały się dyskusje. Ministerstwo Finansów proponuje zwiększyć kwotę z obecnych 50 do 60 euro, a nie 70, jak zapowiadano wcześniej. Negocjując przystąpienie do koalicji rządzącej AWPL zabiegała o zwiększenie pieniędzy na dziecko do 100 euro miesięcznie.

„Oczywiście, nie zgodzimy się z ministrem finansów i będziemy dążyli, aby od 2020 roku świadczenia na jedno dziecko wynosiły 70 euro dla wszystkich rodzin i 100 euro dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Sądzę, że jest to możliwe do osiągnięcia i nie będzie tu żadnych problemów” – powiedział lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski.

Gediminas Kilkilas również potwierdził oczekiwanie koalicji, że świadczenie ma wynosić 70 euro i 30 euro mają otrzymać dodatkowo rodziny wielodzietne i wychowujące dzieci niepełnosprawne.

„Tak było ustalone. Teraz urzednicy z Ministerstwa Finansów widocznie chcą wszystkich przechytrzyć. Jeżeli nawet gdzieś trzeba będzie zrobić cięcia, to na pewno nie z pieniędzy dla dzieci. To jest jedna z podtawowych kwestii, w jakiej w ogóle koalicja się zgadza” – zapewnił Kirkilas.

Równiez sceptycznie koalicja ocenia propozycję prezydenta dotyczącą zebrania środków na cele socjalne ze zmian w systemie podatków. Według Kirkilasa, zniesienia ulg na paliwo nie poprze partia chłopska.

Tymczasem starosta porządkowców Vytautas Kamblevicius mówi, że frakcja nie jest przeciwko, żeby pieniądze na dziecko były mniejsze niż zapowiadano, bo wskaźniki finansowe nie są najlepsze – do budżetu zebrano mniej środków niż oczekiwano.