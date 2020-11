„Pytanie, co zrobimy jako partia, jest retoryczne. Przede wszystkim zadajemy pytanie, czy to jest charakterystyczne dla państwa prawa, gdy prawo nie jest egzekwowane? On (przewodniczący Sejmu – BNS) musiał zwołać posiedzenie w ciągu 48 godzin i nie zwołuje posiedzenia”- powiedział w piątek BNS Waldemar Tomaszewski.

„To, co zrobimy dalej, okaże się po pewnym czasie i zostaniecie o tym poinformowani” – dodał.