AWPL-ZChR ponownie zwróciła się do Sejmu i Prezydenta w sprawie naruszeń podczas wyborów

Partia ponowiła wniosek, po tym gdy Główna Komisja Wyborcza (GKW) odrzuciła w sobotę poprzednią skargę w sprawie naruszeń ordynacji wyborczej i zatwierdziła ostateczne wyniki wyborów.

,,Wczoraj złożyliśmy skargę” – powiedział dla BNS lider partii Waldemar Tomaszewski.

AWPL-ZChR apeluje do Sejmu i prezydenta o zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego w tej sprawie. Partia ubiega się o to, by sąd wyjaśnił czy kampania ,,Viso gero, Voldemortai”prowadzona przez prezentera telewizyjnego Andriusa Tapinasa i instytucję publiczną ,,Laisves TV” nie naruszyła ustawy o kampaniach wyborczych.

Wcześniej GKW zdecydowała, że akcja zainicjowana przez Andriusa Tapinasa przeciwko AWPL-ZChR była reklamą negatywną, ale nie naruszała Ustawy.