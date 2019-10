AWPL-ZChR: Należy wprowadzić podatki bankowe i zwiększyć zasiłki na dziecko

vdu

Partia zaproponowała projekt ustawy, według której banki i firmy pełniące usługi finansowe miałyby płacić roczny podatek w wysokości 0,40 proc. Według przedstawicieli AWPL-ZChR, dzięki temu budżet kraju zwiększył by się o 100 mln. euro.

„Na początku możemy wprowadzić mniejszą kwotę – 0,2 proc. i patrzeć, jak na to zareagują banki” – dodał Tomaszewski.

Otrzymane pieniądze zostałyby przeznaczone na zwiększenie zasiłków na dzieci. AWPL-ZChR chce, aby suma pieniężna została zwiększona do 70 euro dla wszystkich rodziców i do 100 euro – dla rodzin wielodzietnych i biednych.

Drugim źródłem finansowym miałyby być pieniądze, otrzymane w związku z walką z kontrabandą i handlem nielegalnym.

Według Tomaszewskiego i Jedzińskiego, należy tworzyć konkurencję dla zagranicznych banków. Jednym ze sposobów byłoby otwarcie banku państwowego.

„Wszystkie codzienne usługi, takie, jak bankowość elektroniczna, przesyłki pieniężne, przechowywanie kwot finansowych są robione za pośrednictwem usług banków zagranicznych. Dlaczego nie moglibyśmy tego robić we własnym banku?” – twierdzi Tomaszewski.

W trakcie konferencji prasowej Tomaszewski i Jedziński skomentowali również plany co do wprowadzenia podatku na samochody, które bardziej niż inne zanieczyszczają środowisko. Według przedstawicieli partii, nie zostanie on poparty przez AWPL-ZChR.

„Dyskryminuje to mniej zamożnych mieszkańców kraju. W takim wypadku nie będą mogli nawet wyjechać do letnich domków” – stwierdził Tomaszewski.

Projekt co do wprowadzenia podatku na aktywy bankowe został zaproponowany przez AWPL-ZChR jeszcze w 2016 r.