Aurelijus Veryga: „chłopi” wejdą do koalicji tylko w pełnym składzie

„Albo wszyscy, albo nikt. Jesteśmy zespołem, dobrze nam się razem pracuje, więc nie mamy zamiaru dzielić frakcji pod żadnym względem” – powiedział lider „chłopów”, Aurelijus Veryga.

Obecnie w wspólnej frakcji Sejmu zasiada sześciu przedstawicieli Litewskiej Partii Chłopów i Zielonych (LVŽS), dwóch parlamentarzystów, którzy zostali wybrani z listy tej partii, ale nie należą do niej – Ignas Vėgėlė i Rimas Jonas Jankūnas – oraz trzej przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

„Jesteśmy wystarczająco zjednoczeni, nie ma większych różnic” – dodał.

„Chłopi” mają omówić możliwość współpracy z przedstawicielami Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) w środę.

„Mamy wiele swoich oczekiwań, ale nie ujawnimy ich przed jutrzejszym spotkaniem” – powiedział A. Veryga.

Lider LVŽS dodał, że w partii omawiano także, kto mógłby objąć poszczególne stanowiska ministerialne, ale więcej informacji będzie po rozmowach z socjaldemokratami.

„Chcemy usłyszeć na żywo i zobaczyć wspólny obraz” – powiedział.

Redakcja ZW.LT przypomina, że po rezygnacji z funkcji byłego premiera Gintautasa Paluckasa, socjaldemokraci rozpoczęli rozmowy o nowej koalicji. Zaproszenie do jej przystąpienia otrzymały partie „Świt nad Niemnem” i „chłopi”. Obecni partnerzy koalicyjni, Związek Demokratów „W Imię Litwy”, nie zostali zaproszeni do nowej koalicji.

Socjaldemokraci proponują na stanowisko premiera minister opieki społecznej i pracy Ingę Ruginienę.