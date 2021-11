Andrzej Duda: grupy migrantów, które szły na granicę, są sterowane przez służby białoruskie

Prezydent zapewnił, że polskie służby był przygotowane w poniedziałek na różne scenariusze wobec aktualnego kryzysu. Jak dodał, udało się zapobiec przełamaniu granicy „mimo zamieszek”.

– Jest to akcja hybrydowa prowadzona przez reżim białoruski przeciwko Polsce i UE – mówił prezydent.



– Te grupy migrantów, które wczoraj szły na polską granicę, kilka tysięcy ludzi, były w sposób ewidentny, co widać na nagraniach wideo, sterowane przez służby białoruskie, które w ostatniej chwili sprowadziły tych ludzi z normalnej szosy do lasu po to, żeby atakowały granicę polsko-białoruską, gdzie nie ma przejścia granicznego – dodał prezydent Duda.

🎥 #NaŻywo | Wypowiedź Prezydenta Andrzeja Dudy ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej https://t.co/zfC6apWo95 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 9, 2021

Prezydent Andrzej Duda zaapelował też do środowisk politycznych o odpowiedzialność w obliczu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

– Apeluję do wszystkich polskich polityków o odpowiedzialność w tej sprawie, bo jest ona zbyt poważna, żeby na tym robić działalność propagandową, politykę, prowadzić walkę polityczną. To jest kwestia obrony granic Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej, to jest kwestia naszej odpowiedzialności przed obywatelami i przed innymi krajami członkowskimi Unii – mówił.

Rano w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego zwołana została kolejna narada związana z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Wzięli w niej udział między innymi prezydent, premier, szef MON, minister spraw wewnętrznych i szefowie służb.

W @BBN_PL rozpoczęła się właśnie kolejna narada związana z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu wypowiedź Prezydenta @AndrzejDuda. pic.twitter.com/0OlDxe31jV — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 9, 2021

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się w okolicy Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich służby białoruskie.

Już w poniedziałek po południu w BBN odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy.