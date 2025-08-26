Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO rozpoczął wizytę na Litwie

Ambasador spotka się z minister ochrony kraju Dovilė Šakaliene, a także z przedstawicielami resortu i Litewskich Sił Zbrojnych. Odwiedzi również poligon w Podbrodziu, położony w rejonie święciańskim, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze.

Trzecią częścią wizyty będzie wizyta w Rukli. Tutaj ambasador Whitaker porozmawia z dowódcami rozwijanej litewskiej dywizji oraz stacjonującej tam niemieckiej brygady.

Podczas tej wizyty omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące odparcia agresji, wzmacniania obronności NATO oraz współpracy militarnych i wsparcia dla Ukrainy. Ambasador zapozna się także z infrastrukturą przygotowywaną na przyjęcie amerykańskich i sojuszniczych żołnierzy.

Wizyta ambasadora ma miejsce w kontekście przeglądu sił amerykańskich w Europie. Litwa liczy, że Stany Zjednoczone zwiększą obecność sił zbrojnych na jej terytorium — obecnie w ramach rotacji stacjonuje tam około tysiąca amerykańskich żołnierzy.