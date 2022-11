Ambasador przy NATO: Sojusz zwiększy nacisk na obronę powietrzną

NATO zwróci większą uwagę na obronę powietrzną po tym, gdy we wtorek w Polsce spadła rakieta, która zabiła dwie osoby - powiedział w środę ambasador Litwy przy Sojuszu Devidas Matulionis. Podkreślił, że nic nie wskazuje na to, by był to celowy atak, ale odpowiedzialność za wojnę na Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje spada na Rosję.