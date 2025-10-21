Algirdas Sysas: zmiany w projekcie budżetu będą minimalne

„Oczywiście będzie wiele propozycji, zarówno od posłów opozycji, jak i rządzących, ale nie ma zbyt wielu dochodów, które można by przekazać” – w rozmowie z radiem LRT powiedział Algirdas Sysas, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów i Budżetu. „W każdym przypadku trzeba wskazać źródła, ale dodatkowych źródeł nie ma, więc zmiany czy przesunięcia będą raczej niewielkie i symboliczne, ponieważ największe sumy są przeznaczone na obronność, a kolejna duża część to zabezpieczenie realnych dochodów ludzi przez podwyżki płac, emerytur i indeksację różnych świadczeń, co wymaga prawie pół miliarda euro” – dodał.

Z kolei przewodniczący rządzącej partii „Świt nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis stwierdził, że w budżecie będą zmiany. Podkreślił, że wcześniej uzgodniono przeznaczenie 5% PKB na obronność.

„Na pewno będą zmiany, bo (…) w ubiegły piątek, na temat obronności, uzgodniliśmy 5% i wszyscy to zatwierdziliśmy w gabinecie Juozasa Olekasa. Po tym pojawiła się nowa potrzeba, co mogło wywołać kontrowersje, i pojawiło się 5,38%” – powiedział przewodniczący „Świtu nad Niemnem”, Remigijus Žemaitaitis.

Mówił również o problemach związanych z wynagrodzeniami dla funkcjonariuszy służb mundurowych, a także wyraził wątpliwości co do planów Ministerstwa Finansów dotyczących wpływów z podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

„Widzę, że mamy poważne problemy z wynagrodzeniami funkcjonariuszy, a także niepokoi mnie prognozowany wzrost dochodów z VAT na poziomie 36%, a z PIT na 16%. Takich wyników na razie nie widzę, więc w komisji będziemy mieć o czym rozmawiać. Ja przynajmniej zakładam, że w najlepszym przypadku wzrost VAT wyniesie 12-15%, a PIT tylko 10%” – dodał Žemaitaitis.

Z kolei przedstawicielka najmniejszego koalicjanta, partii „chłopów” oraz wiceprzewodnicząca Sejmu, Aušrinė Norkienė, zaznaczyła, że w budżecie przewidziane są zmiany. Według niej, celem jest przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i funkcjonariuszy służb mundurowych.

„Budżet z pewnością jeszcze się zmieni, być może nie będą to drastyczne zmiany, ale proponujemy zwiększenie akcyzy na papierosy, alkohol i e-papierosy, co pozwoliłoby pozyskać dodatkowe środki do budżetu” – powiedziała wiceprzewodnicząca Sejmu.

A. Sysas zwrócił uwagę, że jeśli Sejm nie zatwierdzi zmian w podatkach, budżet będzie miał mniejsze dochody niż wcześniej planowano, więc nie będzie możliwości przewidywania większych wydatków.

„Nie zgodzono się na wyższe podatki od osób z wysokimi dochodami, (…) także najbogatsi zostali zwolnieni z podatku od nieruchomości. Zaplanowane były znacznie wyższe dochody, ale Sejm nie zatwierdził pewnych zmian w podatkach, więc nie wiem, czy przyjmą nowe wyższe akcyzy na papierosy. (…) Naprawdę nie można planować wydatków, nie mając rzeczywistych dochodów” – powiedział A. Sysas.

Eugenijus Gentvilas z Ruchu Liberałów stwierdził, że opozycja przedstawi swoje propozycje, ale zaznaczył, że rządzący jeszcze nie doszli do porozumienia w sprawie przyszłorocznego budżetu.

„Zwykle to wygląda tak, że przychodzą rządzący, dochodzą do porozumienia, przedstawiają budżet Sejmowi, opozycja proponuje 155 poprawek, żadna z nich nie przechodzi i wszystko jest tak, jak ustalili rządzący. W tym przypadku widać, że rządzący jeszcze nie osiągnęli porozumienia, (…) wyraźnie trwają wewnętrzne walki pod stołem” – powiedział E. Gentvilas w rozmowie z radiem LRT.

We wtorek Sejmowi zostały przedstawione projekty budżetów państwowego budżetu, „Sodra” oraz Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (PSDF). Zatwierdził je rząd w ubiegły czwartek.

Wydatki na obronność w przyszłym roku będą najwyższe w historii Litwy – mają wzrosnąć do 5,38% PKB, co stanowi 4,79 miliarda euro.