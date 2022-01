Aleksander Sudujko wygrał sprawę sądową o pisownię swojego imienia w języku polskim

Europejska Fundacja Praw Człowieka kontynuuje kampanię społeczną „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” Fundacja zachęca zatem wszystkich do skorzystania z istniejącej możliwości wszczęcia, za pośrednictwem Fundacji o swoje nazwisko, procedury zmiany imienia i/lub nazwiska (np. zawierających nielitewskie litery, kombinacje liter i podwójne litery).

„Jeżeli ktoś chce przywrócić swoje oryginalne imię i nazwisko, to prosimy o kontakt. Bezpłatną pomoc prawną w ramach inicjatywy „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” świadczą prawnicy EFHR oraz współpracujący z Fundacją adwokaci znanych kancelarii prawnych. Pomoc prawna obejmuje porady, sporządzanie dokumentów i reprezentowanie w sądzie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji drogą mailową na adres info@efhr.eu lub telefonicznie pod numerem +370 691 50 822” – prawnik – administrator Agata Palinska.