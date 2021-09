Aldi ponownie próbuje wejść na Litwę: chce przejąć jedną z sieci handlowych

Nie wymienione z nazwy źródła powiedziały portalowi biznesowemu vz.lt, że Aldi może mieć różne strategie ekspansji na Litwie, a jedną z nich jest przejęcie istniejącej już sieci detalicznej.



Eksperci wskazują sieci marketów Iki i Norfa jako potencjalnych kandydatów do przejęcia.



Darius Klimašauskas, dyrektor firmy konsultingowej Talisman, powiedział portalowi vz.lt:



„Norfa byłaby bliższa modelowi biznesowemu Aldi niż Iki, ale obie sieci mogą być zbyt duże dla start-upu – mają znacznie więcej sklepów niż Aldi określił jako optymalną liczbę dla pierwszego etapu rozwoju. Eksperci nie wykluczają, że Aldi może również dążyć do przejęcia graczy rynkowych posiadających mniej sklepów” – stwietdził D. Klimašauskas.



W marcu portal vz.lt informował, że Aldi wchodzi na Litwę i planuje otwierać co najmniej 15 sklepów rocznie. Następnie poinformowano, że Aldi, w przeciwieństwie do swojego konkurenta Lidla, zaplanował szybką i agresywną ekspansję na Litwie.



Vz.lt pisał wtedy, że Aldi może albo wejść na Litwę samodzielnie, albo przejąć istniejącego gracza na rynku detalicznym.