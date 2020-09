Aktualny bilans epidemii. 73 nowe zakażenia

Z 73 nowych przypadków COVID-19 aż 50 pochodzi z istniejących ognisk. Najwięcej zakażeń odnotowano wczoraj szpitalu w Szawlach – 12. Dotąd w tej placówce medycznej potwierdzono 14 przypadków.

W Radwiliszkach wykryto 7 nowych zakażeń – pochodzą z obecnego ogniska, które obejmuje już 74 osoby.

8 zakażeń wykryto w Raseiniai, 4 – wśród uczniów w Kownie.

5 nowych przypadków COVID-19 odnotowano wśród chórzystów zespołu ,,Lietuva” oraz Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu.

W okręgu wileńskim zakażenia pochodzą z kolei z ogniska „City Dance“, treningu hokejowego, spółki transportowej i firmy zajmującej się przetwarzaniem płatności.

Rządowa Komisja Bezpieczeństwa Narodowego zdecydowała, że ​​Litwa wraz z innymi krajami Unii Europejskiej przystąpi do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień, w ramach których państwa członkowskie mają kupić szczepionki na koronawirusa. Litwa weźmie udział we wszystkich siedmiu przetargach. Ma to m.in. zapewnić dostęp do szczepionki na koronawirusa, jeśli taka się pojawi.

,,Nie będziemy ryzykować ani próbować zgadywać, która z wiodących firm uczestniczących w badaniach klinicznych jako pierwsza opracuje szczepionkę. (…) Gdybyśmy tak zrobili, moglibyśmy zostać bez szczepionki, co byłoby prawdziwą tragedią dla Litwy ” – powiedział premier Saulius Skvernelis.

Premier odniósł się też do sytuacji w Radwiliszkach i zaapelował o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.