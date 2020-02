Agnė Zuokienė oskarżyła męża o przemoc domową

vdu

Policja stołeczna poinformowała, że wczoraj przed godziną 17 otrzymała zgłoszenie, iż w domu Zuokasów wobec kobiety i dzieci użyto przemocy.

Jak poinformowała rzeczniczka stołecznej policji Julija Samorokovskaja, funkcjonariusze przekazali zebrany materiał do 3 komisariatu, który ma wyjaśnić sprawę. Zgodnie z podaniem, jakie napisała Zuokienė, doszło do pzremocy domowej“.

Według adwokata Zuokienė Kęstutisa Švirinasa, polityk poinformowała go, że we wtorek nie została wpuszczona do domu na Zarzeczu, żeby się zobaczyć z nieletnią córką.

Artūras Zuokas zaprzecza tym oskarżeniom.