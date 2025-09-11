Agnė Širinskienė dołącza do partii demokratów

Od stycznia posłanka Širinskienė pracowała już w klubie parlamentarnym tej partii, do którego przeszła po opuszczeniu ugrupowania „Świt nad Niemnem” w związku z nieporozumieniami z jego liderem Remigijusem Žemaitaitisem.

„Dołączam do partii „W Imię Litwy’, ponieważ wierzę, że jesteśmy tymi, którzy niosą zmianę i wyższą kulturę polityczną na Litwie. Nie raz mówiłam, że przyszłam do Sejmu pracować, a nie czegoś żądać czy gonić za wysokimi stanowiskami” – powiedziała A. Širinskienė w oświadczeniu. „Dążę do konstruktywnej, merytorycznej i istotnej dla wyborców pracy legislacyjnej – taki był mój główny cel, gdy startowałam w wyborach do Sejmu, i tego się trzymam” – dodała.

Redakcja ZW.LT przypomina, że demokraci od początku kadencji aż do sierpnia należeli do rządzącej koalicji kierowanej przez socjaldemokratów.

Jednak po tym, jak partia ogłosiła, że nie może dłużej współpracować z ugrupowaniem „Świt nad Niemnem”, nie została zaproszona do nowej koalicji, którą obecnie tworzą socjaldemokraci, „Świt nad Niemnem”, Litewski Związek Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR.

Klub parlamentarny Demokratów w Sejmie liczy 15 członków.