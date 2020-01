ADVENTUR 2020: Współpraca z Polską priorytetem litewskiej turystyki

vdu

LOT jest liderem pod względem liczby wykonywanych połączeń z wileńskiego lotniska. Oferuje najdogodniejsze połączenia z przesiadkami przez Warszawę do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Dalekim Wschodzie, a także w Europie Zachodniej i Południowej, dlatego oferta polskiego przewoźnika jest dla rynku litewskiego w szczególności atrakcyjna. LOT jest też wyjątkowy pod tym względem, że oferuje połączenia nie tylko do swych portów bazowych, czyli do London City.

,,LOT lata do ok. 120 miejsc na świecie, ale to Warszawa jest dla mnie i mojej rodziny najczęstszym punktem docelowym, bo tam najprościej wyskoczyć na weekend. Jestem ogromną miłośniczką Polski. W minionym roku w Polsce byłam aż 6 razy, i zaznaczę, że nie mam tam rodziny i żadne służbowe interesy mnie tam nie sprowadzają” – mówi Violeta, która z przyjaciółmi odwiedziła targi. ,,W tym roku po raz pierwszy życiu pojechałam do Zakopanego. Jest tam przecudnie i zadaję sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz? Kocham też Gdańsk, który jest piękny o różnych porach roku. I co ciekawe, podróżując ostatnio po Polsce, prawie wszędzie spotykam Litwinów. Nawet w tak dużych miastach jak Warszawa czy Kraków” – dodaje.

Z kolei Danutė, zapalona podróżniczka, po zwiedzeniu wielu miejsc na świecie, zdała sobie sprawę, że prawdziwą perłę mamy obok – Polskę. ,,Podczas prezentacji Polskiej Organizacji Turystycznej zrozumiałam, jak wiele jest tam pięknych i nieodkrytych miejsc. Marzę o Wrocławiu – Wenecji Północy. Właśnie dowiedziałam się, że to miasto może poszczycić się największą liczbą mostów w całej Polsce i zaraz po Wenecji, Amsterdamie czy Hamburgu”.

Polska Organizacja Turystyczna od lat skutecznie promuje Polskę, m. in. organizując dwa razy w roku akcję „Weekend za pół ceny”, kiedy hotele, restauracje, muzea, teatry, obiekty spa, uzdrowiska, obiekty sportowo-rekreacyjne oraz inne atrakcje turystyczne są dostępne o 50 proc. taniej. W ten sposób udaje się zachęcić sąsiadów do odkrywania Polski. Najbliższa akcja „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” odbędzie się już w marcu.

Jak przyznają odwiedzający targów, jeszcze niedawno Turcja czy Egipt były modne, a teraz to, co mamy na wyciągnięcie ręki, czyli Polska. Litwini planują trasę, odwiedzają po drodze kilka miast, w końcu Polska jest ogromnym krajem i do podziwiania mamy i góry, i morze, i architekturę. Jest wiele obiektów historycznych, muzeów posiadających tak bogate zbiory, o których Litwa mogłaby tylko pomarzyć. Ponad 20 parków narodowych.

Dla Neringi odkryciem jest szybki pociąg Pendolino, który kursuje już nie tylko pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. ,,Lista połączeń ze stolicy objęła też nowe miasta, m. in. Rzeszów, Tychy, Gliwice czy Bielsko Biała. W porównaniu z samochodem, pociąg Pendolino wypada świetnie. Czas podróży jest niemal dwukrotnie krótszy. Zamierzamy z rodziną polecieć do Warszawy, a potem przesiąść do pociągu i zwiedzać Polskę od podszewki“.

Dla Litwy polski rynek turystyczny, to wciąż – w znacznym stopniu – niewykorzystany potencjał. Chociaż od dłuższego czasu możemy zaobserwować rosnące zainteresowanie Polską, polską kulturą, jednak dopiero teraz rozkwita na nowo dla turystów. Nie bez znaczenia jest też polska kuchnia, która podbija żołądki i daje impuls dla rozwoju turystyki.

Międzynarodowe Targi Turystyczne ADVENTUR 2020, odbyły się w Centrum Wystawienniczym „Litexpo” w Wilnie w dniach 24-26 stycznia 2020. Udział w targach wzięło ponad 300 uczestników z 21 państw: Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Czech, Gruzji, Islandii, Włoch, Japonii, Chin, Cypru, Chorwacji, Kuby, Polski, Indonezji, Nepalu, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Sri Lanki, Turcji.