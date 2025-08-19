A. Skaisgirytė: Spotkanie przywódców USA i Europy przynosi obiecujące rezultaty

Spotkanie miało miejsce w poniedziałek w Białym Domu, gdzie prezydent USA Donald Trump przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz liderów wybranych państw europejskich. Jak zauważyła Skaisgirytė, bardzo ważnym aspektem było to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu do Waszyngtonu zaproszono również europejskich partnerów, co spotkało się z dużym uznaniem.

„To, że Europejczycy zostali zaproszeni, było od samego początku kluczowe dla państw Unii Europejskiej i europejskich sojuszników w NATO. Ich udział pozwala prowadzić dyskusję o Ukrainie w szerszym, międzynarodowym gronie, co jest niezwykle istotne” – podkreśliła główna doradczyni prezydenta Litwy ds. polityki zagranicznej, Asta Skaisgirytė.

Skaisgirytė zaznaczyła także, że rozmowy w Waszyngtonie nie przyniosły rewolucyjnych nowych propozycji, jednak istotne jest to, że na stole pojawiły się konkretne kontury dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

„Mówimy o bardzo silnych gwarancjach bezpieczeństwa – to nie jest nowy temat, ale właśnie teraz nabiera on wyraźniejszych kształtów” – wyjaśniła Skaisgirytė.

Według niej, kluczowymi elementami tych gwarancji są przede wszystkim wzmocnienie samej ukraińskiej armii oraz zaangażowanie wybranych sił NATO w misje pokojowe na terenie Ukrainy.

„Te kroki mają na celu przede wszystkim zwiększenie zdolności obronnych Ukrainy oraz zapewnienie stabilizacji regionu poprzez obecność sił, które będą wspierać utrzymanie pokoju” – dodała doradczyni.

Na zakończenie wyraziła nadzieję, że podjęte rozmowy będą impulsem do dalszej współpracy i realnych działań na rzecz pokoju oraz bezpieczeństwa w regionie.