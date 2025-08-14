Znad Wilii
  • Litwa
  • 14 sierpnia, 2025 8:00

A. Kubilius: nominacja Ruginienė na premiera to eksperyment dla całej Litwy

Andrius Kubilius, komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej oraz były premier Litwy, ostrzega, że nominacja Ingi Ruginienė na premiera to ryzykowny eksperyment, który może mieć konsekwencje dla całego kraju. Decyzję socjaldemokratów określił jako próbę, której skutki odczuje cała Litwa.

zw.lt/BNS
A. Kubilius: nominacja Ruginienė na premiera to eksperyment dla całej Litwy

fot. BNS/Skirmantas Lisauskas

„To jest eksperyment nie tylko na panią Ruginienė, ale na całą Litwę” – w wywiadzie dla radia Žinios, powiedział Andrius Kublius, komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej.

Polityk konserwatywny kierował rządem w latach 2008–2012.

Według eurokomisarza pojawiają się podobne pytania, jak u krytyków Ruginienė, dotyczące niewystarczającego doświadczenia politycznego przed objęciem funkcji premiera.

BNS informowało, że nowy premier zostanie mianowany po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa w ubiegłym tygodniu.

Prezydent Gitanas Nausėda jeszcze nie podpisał dekretu dotyczącego przedstawienia kandydatury Ruginienė Sejmowi.

Zmiany w rządzie wiążą się też z reorganizacją koalicji rządzącej – jej skład ma się zmienić, ponieważ Demokratyczny Związek „W Imię Litwy” w środę ogłosił, że nie może już współpracować z partnerem „Świtem nad Niemnem”.

Kubilius wyraził żal, że koalicja rządząca na Litwie jest tworzona nie na podstawie celów i zasad, lecz „prostej logiki matematycznej”, by zapewnić jak najwięcej głosów w Sejmie.

„Wygląda to na koalicję, którą można nazwać ‚koalicją tych, którzy chcą być u władzy’” – powiedział eurokomisarz.

„Sytuacja geopolityczna wymaga rządu godnego zaufania, zbliża się też litewskie przewodnictwo w Unii Europejskiej. To specyficzne i poważne zadania, ale nie słychać żadnych dyskusji na ten temat wśród tych, którzy chcą stworzyć koalicję” – dodał.

Socjaldemokraci zapowiadają podjęcie decyzji w sprawie składu koalicji rządzącej w niedzielę. Na konsultacje, oprócz demokratów i „Świtu nad Niemnem”, zaproszono także przedstawicieli Litewskiego Związku Rolników i Zielonych.

Kubilius skrytykował również zachowanie minister obrony Dovilė Šakalienė jako nieprofesjonalne, dotyczące zawieszenia szefa wywiadu wojskowego Elegijusa Paulavičiusa w czerwcu.

„W sprawach wywiadu zachowanie liderów i polityków musi być bardzo przemyślane, aby nie wzbudzać nieufności, także na arenie międzynarodowej” – podkreślił konserwatysta.

E. Paulavičius od czerwca nie pełni obowiązków po tym, jak D. Šakalienė zawiesiła go z powodu podejrzenia o stosowanie przemocy psychicznej i mobbingu wobec pracowników wywiadu wojskowego.

Na początku sierpnia wszczęto wobec niego kontrolę służbową, jednak ostatecznie ministerstwo i Paulavičius doszli do porozumienia, w wyniku którego zdecydował się odejść ze służby wojskowej, a ministerstwo zakończyło kontrolę. Były szef Drugiego Departamentu Służb Specjalnych wycofał również pozew sądowy dotyczący zawieszenia go w obowiązkach.

PODCASTY I GALERIE