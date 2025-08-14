A. Kubilius: nominacja Ruginienė na premiera to eksperyment dla całej Litwy

„To jest eksperyment nie tylko na panią Ruginienė, ale na całą Litwę” – w wywiadzie dla radia Žinios, powiedział Andrius Kublius, komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej.

Polityk konserwatywny kierował rządem w latach 2008–2012.

Według eurokomisarza pojawiają się podobne pytania, jak u krytyków Ruginienė, dotyczące niewystarczającego doświadczenia politycznego przed objęciem funkcji premiera.

BNS informowało, że nowy premier zostanie mianowany po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa w ubiegłym tygodniu.

Prezydent Gitanas Nausėda jeszcze nie podpisał dekretu dotyczącego przedstawienia kandydatury Ruginienė Sejmowi.

Zmiany w rządzie wiążą się też z reorganizacją koalicji rządzącej – jej skład ma się zmienić, ponieważ Demokratyczny Związek „W Imię Litwy” w środę ogłosił, że nie może już współpracować z partnerem „Świtem nad Niemnem”.

Kubilius wyraził żal, że koalicja rządząca na Litwie jest tworzona nie na podstawie celów i zasad, lecz „prostej logiki matematycznej”, by zapewnić jak najwięcej głosów w Sejmie.

„Wygląda to na koalicję, którą można nazwać ‚koalicją tych, którzy chcą być u władzy’” – powiedział eurokomisarz. „Sytuacja geopolityczna wymaga rządu godnego zaufania, zbliża się też litewskie przewodnictwo w Unii Europejskiej. To specyficzne i poważne zadania, ale nie słychać żadnych dyskusji na ten temat wśród tych, którzy chcą stworzyć koalicję” – dodał.

Socjaldemokraci zapowiadają podjęcie decyzji w sprawie składu koalicji rządzącej w niedzielę. Na konsultacje, oprócz demokratów i „Świtu nad Niemnem”, zaproszono także przedstawicieli Litewskiego Związku Rolników i Zielonych.

Kubilius skrytykował również zachowanie minister obrony Dovilė Šakalienė jako nieprofesjonalne, dotyczące zawieszenia szefa wywiadu wojskowego Elegijusa Paulavičiusa w czerwcu.

„W sprawach wywiadu zachowanie liderów i polityków musi być bardzo przemyślane, aby nie wzbudzać nieufności, także na arenie międzynarodowej” – podkreślił konserwatysta.

E. Paulavičius od czerwca nie pełni obowiązków po tym, jak D. Šakalienė zawiesiła go z powodu podejrzenia o stosowanie przemocy psychicznej i mobbingu wobec pracowników wywiadu wojskowego.

Na początku sierpnia wszczęto wobec niego kontrolę służbową, jednak ostatecznie ministerstwo i Paulavičius doszli do porozumienia, w wyniku którego zdecydował się odejść ze służby wojskowej, a ministerstwo zakończyło kontrolę. Były szef Drugiego Departamentu Służb Specjalnych wycofał również pozew sądowy dotyczący zawieszenia go w obowiązkach.