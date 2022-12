A. Dulkys: nie zważając na wzrost zachorowań nie widzę powodu do ogłaszania epidemii grypy

Według danych, opublikowanych w poniedziałek przez Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego, liczba zachorowań na grypę, przeziębienia i COVID-19 na Litwie ma tendencję wzrostową trzeci tydzień z rzędu.

W ubiegłym tygodniu łączna zapadalność na grypę, przeziębienie i COVID-19 wyniosła 1577,4 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Według centrum, stan epidemii zachorowań został osiągnięty w 22 samorządach.

W poprzednim tygodniu osiągnęło go 8 samorządów. Według danych Centrum Zdrowia, w dniach 5-11 grudnia do szpitali w kraju przyjęto 97 osób z powodu grypy, z czego 71 to dzieci poniżej 17 roku życia.

6 osób leczono na oddziałach intensywnej terapii, z czego 3 to dzieci w wieku od 2 do 17 lat.

Minister zaznaczył, że prawdopodobny jest wzrost zachorowań na grypę do stycznia.