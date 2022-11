A. Duda: stoimy przy Ukrainie i potwierdzamy to poprzez szeroko pojętą pomoc

Prezydent Duda wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Rumunii wzięli udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości Europy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Duda podkreślał, że narody Europy Środkowej są „częścią szeroko pojętej kultury europejskiej, kultury zachodu, kultury chrześcijańskiej”.

„Zawsze byliśmy częścią Europy i byliśmy częścią wielkiej europejskiej wspólnoty, niezależnie od tego jak przez ostatnie tysiąc lat toczyły się meandry historii. Właśnie dlatego jesteśmy tu dzisiaj, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę właśnie dlatego, że Ukraina chce być częścią Europy – wolnej, niepodległej, demokratycznej” – mówił prezydent.

„Stoimy dzisiaj wszyscy, my prezydenci państw Europy Centralnej przy Ukrainie i za Ukrainą i potwierdzamy to nie tylko w sensie werbalnym, nie tylko poprzez oświadczenia, ale także (…) poprzez szeroko pojętą pomoc, którą na co dzień niesiemy Ukrainie i obrońcom Ukrainy” – powiedział Duda.

Dodał, że Polska wspiera Ukrainę od czasu, kiedy została napadnięta przez Rosję i będzie ją nadal wspierała. „Jesteśmy częścią wolnego świata i tak jak pozostałe narody Europy Środkowej (…) wierzymy głęboko w to, że każdy naród europejski ma prawo do samostanowienia i do decydowania o sobie, także to samo prawo ma naród Ukrainy” – podkreślił Duda.

Prezydent mówił też, że jeśli ukraiński naród chce, by jego państwo było częścią Unii Europejskiej i NATO, to ma do tego prawo. „I to prawo musi mu być przez wspólnotę międzynarodową zagwarantowane” – powiedział polski prezydent.