Kowno. A. Duda: bezpieczna Europa to taka, w której Rosja ponosi klęskę polityczną, wojskową i gospodarczą

Prezydent bierze udział w międzynarodowej konferencji The Idea of Europe organizowanej przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie.

„Po 24 lutego Europa, jaką znaliśmy i jaką budowaliśmy, zmieniła się na zawsze. Wspólne wartości, jak jedność, solidarność, pokój, zaufanie i prymat prawa międzynarodowego – wszystko to zostało poddane trudnej próbie” – mówił prezydent.

Podkreślił, że wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję przy pomocy Białorusi sprawiła, że obywatele Europy zaczęli obawiać się o swoje bezpieczeństwo, przyszłość i pokój.

„Mimo to zachowujemy jedność w UE i w ramach NATO. Jesteśmy silni i gotowi, aby odpowiedzieć Rosji” – zaznaczył.

Zdaniem Dudy Europa powinna dzisiaj wzmacniać swoje zdolności obronne. „Europa musi być zjednoczona i silna” – oświadczył.

Prezydent wskazywał też, że ukraińskie sukcesy w wojnie zależą nie tylko od męstwa Ukraińców, ale również od skoordynowanego międzynarodowego wsparcia, w tym tego o charakterze wojskowym.

„Bezpieczna Europa to Europa, w której Rosja ponosi klęskę polityczną, wojskową i gospodarczą. Rosja, która ponosi klęskę to bezpieczna Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia i cała reszta Europy” – powiedział Duda.

Zwracał uwagę, że Europa toczy również walkę z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią Covid-19, a także próbuje uniezależnić się od rosyjskich surowców. „Przyszłość Europy wymaga odważniejszych i bardziej zdecydowanych działań, niż kiedykolwiek wcześniej” – ocenił prezydent.

„Jesteśmy za integracją europejską, ale integracja europejska musi być prowadzona w sposób rozsądny i przy poszanowaniu opinii, stanowisk i suwerenności oraz równości wszystkich państw członkowskich” – powiedział.

Prezydent wskazywał, że o członkostwie w UE marzą Ukraińcy, obywatele państw Bałkanów i Mołdawianie.

„Polska wspiera rozszerzanie UE i aspiracje naszych partnerów. Wiemy, że stabilność i bezpieczeństwo w tych państwach wiążą się ze stabilnością i bezpieczeństwem w całej UE” – oświadczył Duda.

W czwartek wieczorem prezydent RP Andrzej Duda przybył na Litwę, gdzie spotkał się dzisiaj z prezydentami Litwy, Łotwy i Rumunii i bierze udział w międzynarodowej konferencji „The Idea of Europe” organizowanej przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie pod patronatem prezydenta Litwy Ginatasa Nausėdy.

A. Duda złożył wieniec pod pomnikiem jednego z inicjatorów wybuchu Powstania Styczniowego na Litwie ks. Antoniego Mackiewicza.

Po południu prezydent Duda będzie uczestniczył w śniadaniu roboczym wydawanym przez prezydenta Republiki Litewskiej.

