A. Armonaitė zaprasza niemieckie firmy do dalszego inwestowania na Litwie

„Nasza gospodarka dynamicznie się rozwija, należymy do najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie i nadal zapraszamy niemiecki biznes do inwestowania w naszym kraju” – powiedziała A. Armonaitė w oświadczeniu po spotkaniu z szefem Niemiecko-Bałtyckiej Izby Gospodarczej (AHK) Florianem Schroderem

Według raportu rozmowa dotyczyła także presji gospodarczej Chin na litewski biznes i ewentualnej pomocy AHK w poszukiwaniu nowych rynków w regionie Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w dziedzinie fotoniki i laserów, biotechnologii, informacji, technologii finansowych i innych obszarach oraz tradycyjnej żywności i mebli branże mogą odkrywać nowe rynki i nawiązywać długoterminowe partnerstwa.

Członkowie AHK są częścią DEinternational, największej niemieckiej sieci firm z biurami w ponad 90 krajach.

Niemcy są głównym partnerem handlowym Litwy i czwartym co do wielkości inwestorem w gospodarce kraju. Inwestycje wynoszą ok. 1,48 mld euro.

W 2020 roku Niemcy były pierwszym największym rynkiem eksportowym usług litewskich, a handel dwustronny wyniósł 6 mld euro.