A. Anušauskas: O lokalizacji niemieckiej brygady decydują nie rządy, ale wojsko

„Wszystkie techniczne aspekty tego, w jaki sposób kraje wykorzystają zadeklarowane siły, jak będą się przemieszczać między krajami, czy część będzie na przykład w Niemczech, czy na Litwie, czy tylko na Litwie podczas szkolenia, myślę, że to postanowią nie wszystkie rządy, ale wojsko, w oparciu o zdolności, które mają w oparciu o potrzeby ”- powiedział Arvydas Anušauskas dla LRT w środę.

Komentował raport napisany przez Financial Times, że Berlin oferuje rozmieścić 3,5 tys. żołnierzy nie na Litwie, ale w Niemczech, w razie potrzeby można by ją w trybie pilnym przenieść do krajów bałtyckich.

Według litewskiego ministra obrony narodowej, nadzieja Litwy, że żołnierze niemieccy będą w naszym kraju cały czas nie ulegnie zmianie.

„Nasze oczekiwania zostały jasno sprecyzowane, to znaczy we wschodniej flance brygady, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że duża liczba krajów po prostu nie ma takich zdolności, więc muszą ich budować lub odbudowywać. Niemcy również zapowiadają duże inwestycje w to. I musimy się przygotować” – powiedział A. Anušauskas.

Według niego Litwa musi jeszcze stworzyć niezbędną infrastrukturę do przyjęcia dodatkowych żołnierzy, co może potrwać co najmniej 5 lat.

„Zawsze dawaiśmy zrozumieć, że ​​oba kraje muszą być na to przygotowane, ale nie odmówiliśmy się i nie odmówimy się od oczekiwania na posiadanie jak największych sił NATO” – podkreślił A. Anušauskas.

Twierdził, że jeśli zdecydują zostawić brygadę w Niemczech, w razie zagrożenia może ona zostać przeniesiona na Litwę.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który odwiedził Wilno w zeszłym tygodniu, obiecał wzmocnić międzynarodowy batalion NATO, który jest rozmieszczony na Litwie do jednostki wielkości brygady.

W tym czasie podczas wspólnego spotkania przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec uzgodniono wzmocnienie zdolności obronnych we wszystkich krajach bałtyckich.

Batalion liczy ok. 1 tys. żołnierzy, brygada – ok. 5 tys.