A. Anušauskas: z Polską łączy nas wspólna historia i obecna sytuacja

To co nas łączy, to wspólna przeszłość historyczna i obecna sytuacja, różne zagrożenia, wyzwania, z którymi się spotykamy na granicy z Białorusią - powiedział w środę minister obrony narodowej Litwy Arvydas Anušauskas po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.