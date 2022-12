A. Anušauskas: do ochrony granicy państwowej przyczynia się grupa szybkiego reagowania

Do ochrony granicy państwowej przyczynia się grupa szybkiego reagowania, która reaguje natychmiast i w której skład wchodzi do 60 żołnierzy, powiedział dziś w Sejmie minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas. Ministrowie ochrony kraju i spraw wewnętrznych Arvydas Anušauskas oraz Agnė Bilotaitė dziś zostali zaproszeni do Sejmu w celu wyjaśnienia, dlaczego na granicy z Białorusią przestali pełnić dyżur żołnierze.