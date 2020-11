996 nowych zakażeń Covid-19. 14 zgonów

W obliczu wzrostu liczby cowidowych pacjentów władze Wilna rozważają zwiększenie liczby łóżek w miejskim szpitalu klinicznym. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej zostanie zaangażowana przychodnia szpitala oraz pomieszczenia centrum wystawienniczego Litexpo.

Od początku epidemii zaraziło się 36 876 osób, 299 zmarło. W izolacji przebywa 109 697 osób.

Wygląda na to, że co roku będziemy szczepieni zarówno przeciwko koronawirusowi, jak i grypie – powiedział we wtorek minister zdrowia Aurelijus Veryga.

Naukowcy z Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu, który prowadzi badania nad genomem koronawirusa, odkryli, że patogeny COVID-19 pierwszej i drugiej fali są różne i można jednocześnie zarazić się kilkoma szczepami koronawirusa.