60 dyplomatów z krajów UE pracujących w Mińsku zostało zaszczepionych na Litwie

Według niego decyzja o pomocy dyplomatom krajów Wspólnoty na Białorusi została podjęta, ponieważ w tym kraju nie mają oni możliwości uzyskania szczepionek zarejestrowanych w UE

„Dyplomaci pracujący w Mińsku nie mają dostępu do szczepionek zarejestrowanych w UE. Nie są one dostępne na Białorusi – powiedział G. Landsbergis w komentarzu przesłanym do BNS.

„Jesteśmy najbliżej Mińska, więc to naturalne, że byliśmy krajem, który wyciągał pomocną dłoń do przebywających tam dyplomatów – ich praca w tym kraju jest nie tylko odpowiedzialna, ale i bardzo często niebezpieczna” – dodał.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproponowało zaszczepienie wszystkich dyplomatów UE pracujących na Białorusi. Z oferty skorzystało 60 z nich. Szczepienia dokonano w Wilnie w dniach 5-14 maja.

Dyplomaci z Włoch, Francji, Łotwy, Holandii, Szwecji, Czech, Słowacji, Węgier i innych krajów otrzymali szczepionkę Janssen, która wymaga tylko jednej dawki, a więc i jednego przyjazdu do stolicy Litwy.

Białoruś obecnie szczepi rosyjskim Sputnikiem V i szczepionkami chińskimi.

Na podst. BNS