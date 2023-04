6 kwietnia na Litwie obchodzony jest Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W Wilnie policja będzie zatrzymywać kierowców nie po to, by sprawdzać przestrzeganie przepisów ruchu drogowego czy odnotowywać wykroczenia, ale by życzyć sobie wzajemnego zrozumienia i szacunku na drodze oraz wręczyć specjalnie stworzoną herbatkę uspokajającą nerwy.

Kampania ta ma na celu zachęcenie kierowców do unikania niebezpiecznej, chuligańskiej jazdy, manewrowania, wyprzedzania w niedozwolonych miejscach, do bycia bardziej humanitarnymi, tolerancyjnymi i troskliwymi, myślącymi nie tylko o bezpieczeństwie własnym, ale także innych kierowców.

„Jednym z największych problemów na litewskich drogach jest brak kultury. Nieodpowiedzialni, chuligańscy kierowcy, którzy wykonują niebezpieczne manewry, śpieszą, nie zachowują bezpiecznej odległości i w inny sposób naruszają przepisy ruchu drogowego, zagrażają sobie i innym, prowokują wypadki drogowe” – powiedział Genius Lukošius, szef Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu.

Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obchodzony jest na Litwie od 17 lat. Ten dzień zwraca uwagę użytkowników dróg na kwestie bezpieczeństwa i przypomina, że na co dzień należy przestrzegać zasad ruchu drogowego.

Według danych Policji Drogowej w ubiegłym roku w wypadkach drogowych w kraju zginęło 120 osób, czyli o 84% mniej niż w 2006 roku, kiedy na drogach zginęło 759 osób.